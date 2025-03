ORTE - Fratelli d’Italia accoglie con grande soddisfazione l’avvio del progetto di ampliamento dell’Interporto di Orte presentato venerdì mattina.

«Un intervento fondamentale per il rafforzamento delle infrastrutture logistiche e il potenziamento dell’economia della nostra città e di tutto il territorio regionale. Il progetto, che prevede un investimento di oltre 8 milioni di euro, porterà alla realizzazione di nuove aree operative e infrastrutture ferroviarie moderne, rendendo l’Interporto un hub intermodale di riferimento per il trasporto merci a livello nazionale ed europeo», spiegano dal Circolo locale, in una nota.

Con l’aumento della capacità di movimentazione, l’Interporto di Orte diventerà infatti un nodo nevralgico per il Lazio, capace di gestire fino a 4mila tonnellate di merci al giorno. Questo intervento rappresenta una grande opportunità per le imprese locali, favorendo la connessione con il resto d’Italia e con i principali mercati europei, e rafforzando la competitività dell’intero comparto produttivo.

Il Direttivo di Fratelli d’Italia di Orte esprime il proprio pieno sostegno a questo progetto strategico, che avrà un impatto positivo sullo sviluppo del territorio e sull’occupazione, contribuendo a rendere Orte sempre più centrale nel panorama logistico nazionale.

«Ringraziamo per la costante presenza e l’attenzione sulle tematiche ortane tutti i vertici del partito viterbese: Antonella Sberna, vice presidente del Parlamento Europeo, il deputato Mauro Rotelli e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli».

