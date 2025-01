Un’anziana accerchiata da 10 ragazzi stranieri a piazza dei Caduti e salvata dall’intervento di un viterbese che ha visto tutta la scena. Lo denuncia un signore che vuole rimanere anonimo. «Stavo a piazza dei Caduti – dice – a prendere il caffè alle macchinette self service. C’era un gruppo di ragazzi stranieri nelle vicinanze. A un tratto passa una signora anziana con un cestino per fare la spesa. L’hanno accerchiata e io, da lontano, ho visto tutta la scena. Mi sono quindi diretto verso di loro e, appena hanno visto che mi dirigevo nella loro direzione, si sono messi un’altra volta a sedere sopra il monumento». La scena è inquietante. «Poi io sono passato lì vicino al monumento dei Caduti – continua il testimone – e hanno cominciato anche con me dicendomi ‘Senti tu, dacci 50 centesimi, un euro’, tutta sta roba qua. Io gli ho fatto una brutta faccia dicendogli di non rompermi a muso duro. Fatto sta che poi si sono dati». Il fatto è finito anche suoi social. “Mio marito ha evitato un furto ai danni di una vecchietta – scrive la moglie - era andato a tagliarsi i capelli, poi si è fatto un giro in via Marconi, ha visto una vecchietta accerchiata da 10 persone extracomunitarie e si é accorto avvicinandosi e loro si sono dati alla fuga correndo (…)”.