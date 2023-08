La droga nelle valigie di ritorno dalle vacanze. Una turista è finita nei guai nel corso di un controllo eseguito lo scorso fine settimana dai carabinieri. Nel week-end, infatti, visti l’aumento di traffico veicolare vacanziero e il notevole afflusso di turisti, i carabinieri del comando Provinciale di Viterbo hanno intensificato i controlli arrivando a sequestrare quasi 80 grammi di sostanze stupefacenti di vario genere.

In particolare, a Valentano, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, 3 giovani ventenni, di cui due italiani della zona ed un marocchino, controllati mentre camminavano a piedi, appena fuori dal centro urbano. Alla vista dei militari, hanno assunto un atteggiamento nervoso ed hanno cercato di disfarsi di un involucro contenente 50 grammi di cocaina, recuperato e sottoposto a sequestro. Il marocchino, già destinatario di decreto di espulsione dal territorio nazionale, in quanto privo di regolare permesso di soggiorno, è stato colpito da nuovo decreto di espulsione, emesso dal questore di Viterbo.

Una turista di 34 anni è stata controllata sulla SR312 Castrense, sempre nel comune di Valentano, a bordo della sua autovettura, carica di tutti i bagagli della vacanza appena terminata, tra i quali sono spuntati anche 25 grammi di hashish, sottoposti a sequestro. La donna è stata denunciata in stato di libertà per detenzione illecita di sostanza stupefacenti.

Sempre i carabinieri di Valentano, nel corso di una perlustrazione sul lungolago di Gradoli, hanno controllato un 29enne, di origine ucraina, che occultava negli indumenti 4 grammi di hashish.