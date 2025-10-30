LADISPOLI – Ancora un blitz antidroga sul litorale. I carabinieri della stazione locale, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un giovane di 20 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dall'atteggiamento del ragazzo, lo hanno controllato, estendendo successivamente la perquisizione anche all'abitazione. L'attività ha consentito di rinvenire due panetti di hashish del peso complessivo di circa 190 grammi, materiale per il confezionamento e bilancini

di precisione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre il pusher è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.