LADISPOLI – Trenta artisti arrivati da tutto il Lazio e pronti a mettere a frutto la loro esperienza in “Hands on the wall”. Questo l’evento che ha dato colore e riqualificato un muro messo a disposizione da un resort a Palo Laziale. Street art, live painting e fantasia gli ingredienti con una passione esplosa in un tutt'uno di arte e musica. L'organizzatrice è stata Luisana Leone, artista che già in primavera ha donato alla città due ali poste all'ingresso della stessa col fine di augurare «benvenuto» ai nuovi arrivati o «arrivederci» ai partenti. Eventi del genere, assicurano i promotori, si ripeteranno presto cercando di coinvolgere anche altri pittori locali e non, per abbellire e colorare grigie pareti e far sì che Ladispoli sia sempre più pervasa dall'arte e dalla cultura. Presenti il maestro Andrea Cerqua e Daniele Giacomozzi, l’artista degli scontrini e poi Angelo Petraccone, Romina Crocini e tanti altri.

