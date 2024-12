TARQUINIA - Modifica della viabilità nel centro storico di Tarquinia per Halloween. Per consentire lo svolgimento della manifestazione "Le vie dell'horror", sarà modificata temporaneamente la viabilità nel centro storico. Questi i principali provvedimenti.

Divieto di transito e sosta in piazza San Martino dalle 7 del 29 ottobre alle 12 del 2 novembre, con rimozione forzata, inclusi i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

Divieto di sosta dalle 7 di oggi, 30 ottobre, alle 12 del 1° novembre con rimozione forzata, inclusi i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria in via San Pancrazio, tra via delle Torri e via dell’Orfanotrofio; via delle Torri, tra via San Pancrazio e corso Vittorio Emanuele; vicolo Segreto; via dell’Orfanotrofio, in corrispondenza del civico 44, sull’intera area ricompresa tra vicolo Segreto e via dell’Orfanotrofio; piazza della Tribuna, in corrispondenza del civico n. 23 (area dietro alla chiesa di San Martino); vicolo del Poggio; via San Martino; via Antica; via degli Archi; via dell’Archetto; piazza Santo Stefano; vicolo del Forno; piazza Giuseppe Verdi.

Dalle 7 del 31 ottobre alle 12 del primo Novembre la circolazione sarà vietata in tutte le vie e le piazze indicate sopra.

Il 30 e 31 ottobre e il 1° novembre nelle aree di sosta poste alla Barriera San Giusto e a viale Bruschi Falgari, riservate a veicoli in cui la sosta è subordinata al pagamento di una tariffa giornaliera, in relazione al tempo di durata, saranno esentati dal pagamento i possessori di permesso Ztl, che dovrà essere esposto per dimostrarne la gratuità

Modifica dell’orario di attivazione della Ztl nel centro storico, con anticipazione alle 14 per il 31 ottobre e, a seguire, come disciplinato dall’ordinanza 97 del 28 giugno 2024. Modifica dell’orario di attivazione dell’area pedonale urbana (Apu) di corso Vittorio Emanuele, con anticipazione alle 14 del 31 ottobre e, a seguire, come disciplinato dall’ordinanza 96 del 28 giugno 2024.

