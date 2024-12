Un autista di bus turistico è stato sorpreso alla guida ubriaco. L’uomo, un 50enne della provincia di Roma, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Montefiascone. Fermato, nel corso di un controllo a Bagnaregio, deve rispondere di guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico compreso tra lo 0,8 e l’1,50 g/l.

Già gravato denunciato per lo stesso motivo, nei giorni scorsi, intorno alle 16, è stato fermato in piazzale Battaglini.

L’equipaggio del radiomobile ha proceduto al controllo dell’autobus da 55 posti di un’azienda turistica, condotto dal 50 enne. L’automezzo è stato fermato dai militari mentre transitava per le vie del noto centro turistico poco dopo aver scaricato un gruppo di turisti coreani.

Durante le fasi di controllo è emerso che l’autista manifestava chiari sintomi di ebbrezza alcolica e per questo è stato sottoposto a un accertamento con l’etilometro. Le due prove hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite di legge consentito pari a pari a 0.86 grammi/litro. Pertanto i carabinieri gli hanno ritirato subito la patente e contestualmente hanno affidato l’autobus a personale della ditta fatto arrivare sul posto per recupero e trasporto turisti. L’autista è stato pertanto deferito all’autorità giudiziaria viterbese per guida in stato d’ebbrezza con l’aggravante prevista dall’art. 186 bis per “i conducenti che esercitano il trasporto di persone”.