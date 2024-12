I carabinieri della Stazione di Orte hanno denunciato una giovane 30enne, per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale.

Il sinistro si è verificato lo scorso 26 aprile ma le forze dell’ordine ne danno notizia solo ora.

La donna avrebbe perso il controllo del mezzo, fuoriuscendo dalla carreggiata senza, per fortuna, coinvolgere altri utenti della strada.

La pattuglia è intervenuta sul posto per i rilievi ed i sanitari chiamati per soccorrerla l’hanno trasportata all’ospedale di Belcolle dove le analisi specifiche hanno appurato che la donna si era messa alla guida della sua autovettura dopo aver assunto cannabinoidi e alcool per un tasso superiore al limite consentito dalla legge.

La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e le è stata ritirata la patente.