CIVITAVECCHIA – Disagi idrici in moltissimi quartieri della città. Molti i civitavecchiesi che sono alle prese con rubinetti a secco o con una pressione a livelli minimi. E la causa, come confermato da Acea Ato 2, sarebbe dovuta ad un guasto improvviso sulla linea.

LA NOTA DI ACEA – Si comunica che, a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica, oggi domenica 9 giugno si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua nel Comune di Civitavecchia. Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335. Acea Ato 2 si scusa per il disagio.