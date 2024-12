CERVETERI – Sul bancomat fuori uso da giorni a Cerveteri è arrivata la nota di Poste Italiane che ha risolto finalmente il guasto che ha esasperato per giorni gli utenti. «Il dispositivo dal 10 dicembre è di nuovo regolarmente in funzione – ha comunicato l’azienda -. Scusandoci con i cittadini per i temporanei disagi, per la precisione, l’Atm Postamat di Cerveteri ha subito un guasto il 5 dicembre scorso e, con un primo intervento di manutenzione, è stato ripristinato il funzionamento già nella giornata del 7 dicembre. Nelle successive due giornate l’operatività è stata discontinua per una anomalia al dispensatore poi risolta». Per quanto riguarda l’Atm Postmat di Valcanneto « sono stati effettuati già due interventi purtroppo non risolutivi. Il guasto ha interessato sia parti meccaniche, per probabili utilizzi forzati o comunque non corretti, sia il software di gestione ed è previsto un ulteriore tentativo al fine di ripristinarne l’operatività». Le segnalazioni di anomalie a Cerenova e Marina di San Nicola non trovano invece riscontro per Poste Italiane. «Come ogni apparecchiatura, in particolare quelle complesse e sottoposte a un utilizzo frequente – chiarisce l’azienda - ,anche i Postamat sono soggetti a possibili guasti e proprio per questo è stato predisposto contrattualmente un servizio di manutenzione straordinaria e una serie di processi interni utili a intervenire in tempi molto rapidi per accertare le cause dei guasti e provvedere a risolverle, sia con interventi in presenza direttamente sul posto sia da remoto attraverso tecnici informatici che operano in rete».

