Martedì prossimo 25 febbraio, la Guardia di Finanza di Viterbo e la Uil parteciperanno a un’importante iniziativa di raccolta sangue, organizzata in collaborazione con Avis comunale “R. Milioni” di Viterbo. L’evento si terrà in via Cardarelli, proprio davanti alla sede della Uil e alla caserma della Guardia di Finanza, coinvolgendo il personale del Corpo e gli iscritti al sindacato in un gesto di solidarietà concreta.

Questa raccolta di sangue rientra in un più ampio programma di assistenza e protezione sociale, che da sempre vede le fiamme gialle impegnate, sia a livello locale che nazionale, nella promozione della donazione di sangue. L’obiettivo è non solo garantire una riserva costante per chi ne ha bisogno, ma anche sensibilizzare nuovi donatori affinché entrino nel circuito della donazione abituale.

L’evento ha ottenuto il pieno supporto delle istituzioni locali, con i ringraziamenti ufficiali da parte del presidente dell’Avis provinciale, Luigi Ottavio Mechelli, del segretario della Uil di Viterbo, Giancarlo Turchetti, e del comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Carlo Pasquali.

Un semplice gesto, come la donazione di sangue, può fare la differenza per chi si trova in condizioni di emergenza. La speranza è che questa iniziativa possa ispirare sempre più persone a diventare donatori abituali, contribuendo così a salvare vite.