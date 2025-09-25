LADISPOLI – Arrivano le nuove isole informatizzate con tanto di telecamere per individuare, se occorresse, gli incivili. Non si sostituiranno alla raccolta porta a porta ma andranno a offrire un servizio in più ai residenti e soprattutto ai villeggianti che trascorrono il week end in città. L’accesso avverrà tramite una Green Card personale e registrata, ritirabile presso lo sportello Tekneko, la ditta che si occupa della gestione della nettezza urbana. «Con l’attivazione delle nuove isole informatizzate – dichiara Marco Pierini, assessore all’Ambiente del comune di Ladispoli – compiamo un ulteriore passo avanti nella gestione della raccolta differenziata, rendendo il servizio più moderno, efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini Le isole informatizzate saranno a disposizione di tutte le utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo Tari». Saranno installate in viale Europa nel quartiere Miami e sull’altro lato di Ladispoli a largo Botticelli nella zona di Palo Laziale. «Le isole sono pensate per i residenti che possono conferire eventuali surplus di rifiuti – aggiunge Pierini - e per i non residenti iscritti al ruolo Tari che necessitano di smaltire i rifiuti prima della partenza». Ogni isola è dotata di contenitori dedicati per plastica e metalli, bottiglie, flaconi, lattine, ma anche carta e cartone (giornali, scatole, imballaggi puliti); vetro (bottiglie e barattoli vuoti); secco residuo (rifiuti non riciclabili) e infine umido organico.

Sono previste alcune limitazioni. Il secco residuo si potrà gettare solo una volta alla settimana, la domenica. Gli altri rifiuti riciclabili al massimo una volta in un giorno. «L’impianto funzionerà facilmente – conclude l’assessore ladispolano – intanto è importante differenziare correttamente i rifiuti e ridurne il volume. Poi si dovrà appoggiare la Green Card sul pannello elettronico, attendere il riconoscimento e infine conferire il rifiuto all’apertura della bocca. Invito i cittadini a utilizzare correttamente questo nuovo strumento perché solo con la collaborazione di tutti possiamo rendere Ladispoli più pulita, sostenibile e attenta all’ambiente». Per le informazioni e per le card ci si può recare il sabato in piazza Onofri (9-13), la domenica in piazza Rossellini alla stessa ora oppure presso la sede comunale ogni giovedì dalle 15 alle 17. Fino al 19 ottobre 2025 sarà inoltre possibile ritirarla anche presso l’Ecosportello.

©RIPRODUZIONE RISERVATA