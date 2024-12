FIUMICINO - Attimi di apprensione dopo che un grave incidente è avvenuto a Fiumicino nel primo pomeriggio di ieri in via Monte Cadria, a Isola Sacra. L’impatto è avvenuto fra un’auto e una moto, per cause ancora da accertare.Nell’incidente è rimasta coinvolta una giovane donna, che è stata trasportata da un’ambulanza e 3 pattuglie dei vigili a sirene spiegate, seguiti da un’automedica a piazzale Mediterraneo dove è atterrata l’eliambulanza, impossibilità ad atterrare sul luogo dell’incidente a causa della strada troppo stretta. Via Monte Cadria è stata chiusa al traffico. fino al riprostino della circolazione.