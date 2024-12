TOLFA - A Tolfa grandi manovre per l'organizzazione di Tolfarte che si svolgerà il 2, il 3 e il 4 agosto. In questi giorni è uscito il bellissimo manifesto della XX edizione di Tolfarte - Festival Internazionale dell'Arte di Strada e dell'Artigianato Artistico che ha come tema: "Tolfarte: la strada per i sogni" e che è stato illustrato da Serena De Angelis; la parte grafica è stata curata da Roberto Rotondo Sotto il vasto cielo di TolfArte, la ventesima edizione del nostro festival si realizzerà come un sogno ad occhi aperti, un viaggio incantato nel cuore pulsante dell'arte di strada.

"Quest'anno, celebriamo i sogni: quelli silenziosi che germogliano nell'oscurità e quelli splendenti che danzano alla luce del sole - spiegano così il nuovo manifesto i membri del direttivo di Tolfarte - con ogni tratto di pennello, con ogni spruzzo di colore, i nostri artisti trasformeranno il grigio del cemento in un universo di possibilità. Circo, Danza acrobatica, Musica, Poesia, Letteratura, Teatro, Improvvisazione, si fonderanno in un mosaico di visioni e aspirazioni, dove il confine tra il reale e l'immaginario resterà vivo in un abbraccio di sfumature e forme. Sarà bellissimo camminare tra le vie di TolfArte e lasciarsi guidare dalle melodie dell'asfalto, dalle sinfonie dei colori che raccontano storie tessute nei fili d'oro dei sogni di ogni artista. Ogni performance sarà un invito a sognare insieme, a costruire ponti verso mondi mai esplorati, a sfidare l'ordinario e abbracciare l'eccezionale. Nel ventesimo compleanno della nostra TolfArte, i sogni prenderanno vita, respireranno attraverso l'arte e si eleveranno oltre la luna e stelle. Un campo fiorito di sogni, dove l'arte di strada non solo decora, ma dialoga, inspira e trasforma le persone e le cose. Qui, i sogni non saranno solo sognati, ma vissuti ad ogni passo. Il direttivo e tutti i ragazzi di Tolfarte stanno mettendocela tutta per organizzare in maniera meravigliosa e perfetta questa 20esima edizione con la passione, la pazienza, la determinazione e il talento di che contraddistingue l'associazione Tolfarte. Questo meraviglioso Festival è ormai uno degli eventi clou a livello nazionale e la sua direzione artistica è a cura di "ScuderieMArteLive" e Claudio Coticoni. La manifestazione si avvale del contributo del Comune di Tolfa, della Regione Lazio, della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia; golden sponsor SICOI Srl; sponsor Enel; partner Tolfa Cittaslow International Tolfaerte è in collaborazione con il Polo Culturale Tolfa, il Tolfa Gialli e Noir, il Typical Truck Street Food by Mela Eventi, Metcatini di Roma, Forest Therapy Lazio e La Casa nel Bosco ets. ©RIPRODUZIONE RISERVATA