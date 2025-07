TARQUINIA – «Un successo costruito insieme, con passione e visione condivisa. Il carnevale estivo 2025 ha regalato a Tarquinia Lido una serata indimenticabile, fatta di colori, musica e sorrisi». La presidente del Sindacato italiano balneari della Regione Lazio, Marzia Marzoli esprime «il più sentito ringraziamento a tutte le realtà che hanno reso possibile questo grande evento».

«Il percorso che ci ha portato a questa straordinaria serata è iniziato già lo scorso inverno, da un’idea condivisa tra imprenditori balneari e associazioni del territorio, che hanno iniziato a confrontarsi per riportare il carnevale estivo sul lungomare di Tarquinia – spiega Marzia Marzoli – Un progetto che ha preso forma e forza con il successivo coinvolgimento dell’amministrazione comunale e della Pro Loco Tarquinia, diventando da subito un lavoro di squadra sentito e partecipato. Il Sib Lazio ha voluto contribuire in modo concreto sostenendo uno dei carri in sfilata, nella convinzione che iniziative come questa rappresentino un’occasione unica per rafforzare l’identità turistica e culturale della nostra costa. Il carnevale non è solo spettacolo, ma è anche comunità, condivisione e visione. Desidero ringraziare in particolare tutti i colleghi imprenditori balneari, i commercianti del Lido, Assocamping, la Pro Loco Tarquinia, il Comune di Tarquinia, le associazioni di volontariato e le forze dell’ordine, per l’impegno dimostrato nelle settimane di preparazione e nella gestione della serata».

«Un ringraziamento speciale e personale – aggiunge Marzia Marzoli – va a Emiliano Mariani, che ha preso con serietà, generosità e competenza l’onere e l’onore di mettere in sesto i carri e di portarli in sfilata il 26 luglio nella loro miglior forma – stabili, sicuri, spettacolari e bellissimi -. Il suo contributo è stato determinante per la riuscita dell’intera manifestazione.

Un grazie di cuore va anche a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo: i bambini, le famiglie, i cittadini e i turisti, che non solo hanno animato il lungomare con la loro presenza, ma hanno anche sostenuto concretamente l’organizzazione del carnevale, con generosità e spirito di appartenenza.

Anche come imprenditrice balneare, coinvolta attivamente nell’organizzazione dell’evento, ho toccato con mano l’energia positiva che ha attraversato ogni angolo del Lido: dai volontari instancabili, ai tanti genitori che hanno dato una mano con entusiasmo, fino agli sguardi entusiasti dei più piccoli, protagonisti sì ma non gli unici di una festa davvero collettiva.

Il nostro carnevale estivo è tornato ad essere un appuntamento centrale dell’estate tarquiniese. E lo è grazie a un lavoro di squadra che merita tutto il nostro orgoglio».

