SANTA MARINELLA - Grande successo di pubblico per lo spettacolo di Flamenco Danza e Musica, messo in scena nella splendida cornice di Caccia Riserva in pieno centro città. Tantissima gente ha assistito alla performance della nota Scuola di Flamenco di Lisa Flores, accompagnata dalle note gitane e gipsy del celebre maestro chitarrista Riccardo Ascani. Tra il pubblico, presenti l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, che ha portato i saluti del sindaco Pietro Tidei, i consiglieri Alessio Rosa e Paola Fratarcangeli e la consigliera regionale Marietta Tidei. “Un successo annunciato a dire la verità – ha commentato Gino Vinaccia – uno spettacolo con artisti di questo livello è una garanzia sulla riuscita dell’iniziativa, che ha visto la partecipazione di un pubblico attento ed entusiasta, che ha manifestato il proprio apprezzamento con interminabili applausi durante tutta l’esibizione. I concerti e gli spettacoli a Caccia Riserva, sono destinati a diventare un appuntamento culturale atteso e lavoreremo perché questo si trasformi in una sorta di brand per la nostra città, che merita di tornare a essere la “Perla del Tirreno” che tutti abbiamo conosciuto”. Soddisfazione anche del sindaco Pietro Tidei, che ha augura di ripetere anche nelle prossime sere il medesimo successo e apprezzamento da parte di cittadini e turisti. Il programma dell’estate culturale prosegue questa sera alle 21.30 al Green Park di via G. Cesare, in zona Maiorca, con il concerto “Women in love” dell’associazione cittadina Sinphonica-mente. Ad eseguire un repertorio di brani celebri che parlano d’amore saranno le maestre Manola Barbieri, Silvia Papadia re Federica Sanzolini. Un concerto che promette un’atmosfera romantica e il coinvolgimento del pubblico. Sabato invece, alle 21.30 sempre al Green Park, saranno i maestri Mario Cerroni e Fabio Gemmiti di Emozioni Live a presentare il concerto di clarinetto e fisarmonica con brani che vanno da Rossini a Gershwin, da Piazzolla a Piovani.