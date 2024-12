ALLUMIERE - Grande successo ad Allumiere per la seconda edizione della Rugged Sprint Cup che si è svolta sabato pomeriggio e sera nel campo della Cavaccia promosso dalla Contrada La Bianca e organizzato alla perfezione dal Motoclub Rugged di Tolfa. Tra gli Amatori vittoria di Damiano Mercuri (presidente del Motoclub Rugged) e per la categoria Elite trionfo di Luogi Dell'Ovo.

Nel pomeriggio si sono tenute le gare e poi dalle 21.30 in poi si sono susseguite le semifinali e le finali. Due le categorie presenti a questa competizione: Amatori/Hobby e Agonisti/Élite. Durante la competizione dal Motoclub Rugged e dalla Contrada La Bianca è stato ricordato con molta emozione Simone Torroni, un ragazzo straordinario che ha perso la vita pochi mesi fa, che era un appassionato di questo sport che praticava fin da piccolo è che era mio amato e benvenuto per il suo bel carattere e per quello che ha fatto. Per lui lo striscione con le sue foto e la scritta "Ciao Simone", un minuto di silenzio e il rombo dei motori.

La seconda edizione della Rugged Sprint Cup è stata praticamente perfetta: tutto è riuscito benissimo e si è registrata una grande partecipazione dei piloti accorsi da tutta la regione.

Da rilevare, poi, il folto numero di persone che c'erano sugli spalti. L'evento si è svolto con le qualificazioni nel pomeriggio ed è proseguito poi con le semifinali nel tardo pomeriggio, per proseguire con le finali di 1°-2° posto e 3°-4° posto. Da rilevare che ha preso parte alla gara anche un ex pilota del Mondiale mx3: è risalito in sella alla sua moto dopo 13 anni il grande Martino Vestri che ha gareggiato fra gli applausi del pubblico. In concomitanza della Rugged Sprint cup di sabato è stata offerta a chi lo desiderava la possibilità di fare un test ride grazie alle moto messe a disposizione da Celestini Moto.

Per la categoria Amatori/Hobby a conquistare il trofeo è stato Damiano Mercuri; secondo posto per Simone China e terzo gradino del podio per Daniele Brancaleoni. Tra gli Élite/Agonisti vittoria di Luigi Dell'Ovo; argento per Martino Vestri e bronzo per Samuele Pagliaccia.

I momenti di raccoglimento per Simone Torrono sono stati 2.

"Il primo lo abbiamo fatto prima dell'inizio della gara, insieme a tutti i piloti ed abbiamo esposto uno striscione ricordo con sopra delle immagini di Simone con le sue moto - spiega il presidente del Motoclub Rugged, Damiano Mercuri - il secondo momento di raccoglimento è stato fatto prima delle manche finali: tutti i piloti sono entrati nel campo gara, si sono disposti davanti al pubblico e a questo punto abbiamo osservato il classico minuto di silenzio e poi abbiamo acceso tutte le moto per ricordare Simone, dopodiché è stata consegnata una targa commemorativa a suo padre. In seguito abbiamo completato le finali".

Soddisfazione per l'ottimo esito della manifestazione è stata espressa sia dal presidente della Contrada La Bianca Massimiliano Speroni e i biancoverdi, dal presidente del Motoclub Rugged Damiano Mercuri e dal suo staff.

