CERVETERI - Copri letto, centrini, copertine, lenzuola ... quelle che una volta le mamme e le nonne realizzavano a mano con tanta dedizione e amore, piene di pizzi e merletti. Un vero e proprio ricordo dei bei tempi passati dove le tradizioni si tramandavano di generazione in generazione. E così, per la festa del Santo Patrono, San Michele Arcangelo, a Cerveteri, via Etruria si trasforma nella via dei pizzi e dei merletti a cura dell'unione dei Rioni della città etrusca. In mostra la collezione dei corredi delle nonne e delle mamme di Cerveteri. Una vera e propria mostra a cielo aperto da poter visitare anche nella giornata di domani.



Ma i festeggiamenti per San Michele Arcangelo non finiscono qui. Week end ricco di eventi e appuntamenti promossi dall'amministrazione e che hanno visto i Rioni rimboccarsi le maniche. Si va da "A tavola con i Rioni" in piazza Aldo Moro, al mercatino dei piccoli (dove si potranno scambiare i giocattoli) in piazza Santa Maria, passando per la mostra "Il patrimonio ritrovato a Cerveteri" a Case Grifoni. E ancora la piazzetta del vino in piazza Risorgimento che ospiterà anche "Il salotto cervetrano". Non mancheranno nemmeno gli eventi dedicati alla mamma in occasione della sua festa (in programma domani). L'appuntamento è proprio sul Belvedere con il contest e set per il selfie con le mamme. E ancora tanti spettacoli per grandi e piccini. Tornerà poi quest'anno il Gran Premio delle Carrozzelle giunto alla sua seconda edizione. Appuntamento alle 18 in via delle Mura Castellane. Una grande festa insomma dove l'anima della città etrusca scende in campo.