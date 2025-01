CAPRANICA - Dolore e commozione per la prematura scomparsa di Stefania Mercuri. «E’ con profondo dolore che apprendiamo la notizia della morte di Stefania Mercuri, giovane donna che tanto si è spesa per contribuire al bene della collettività. Il suo impegno politico e la sua dedizione umana sono stati fondamentali durante tutti gli anni di militanza che, con passione, abbiamo condiviso. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutti noi, che avevamo imparato a stimarla per le sue straordinarie sensibilità e generosità. Stefania è stata una risorsa importante per il nostro territorio e per l'intera comunità. In questo momento di dolore, rivolgiamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze», così i circoli di Fratelli d’Italia di Capranica e Sutri.