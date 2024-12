TOLFA - Eccellente opera di bonifica di un'area verde operata a Tolfa lo scorso fine settimana e completamentodel restyling della strada del Marano.

Il 18 maggio nella cittadina collinare, infatti, si è proceduto ad una grande bonifica in via della Circonvallazione.

Si tratta di una zona di passaggio che nel tempo e da tempo ha risentito del conferimento abusivo di rifiuti.

A prestare un ottimo lavoro al servizio dell'ambiente e del paese hanno operato gruppi di volontari, i quali hanno ripulito entrambi i lati della strada e sono entrati in profondità nei boschi portando fuori con l'ausilio del corpo Carabinieri di Tolfa, della Guardia Forestale, della Protezione Civile e dell'Università Agraria, rifiuti in quantità di ordine domestico e non.

All'operazione di sistemazione e di puluzia hanno partecipato i membri dell' associazione "Generatio 90", dell'associazione "Chirone" e numerosi volontari amanti del nostro splendido territorio, con il sostegno del comune di Tolfa e della ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti. Sempre a Tolfa oggi è prevista la posa dell'asfalto sulla strada del Marano (primo tratto Monte Cocozzone - Fontanile della Guardia). Il traffico sarà pertanto interrotto in questo tratto fino al termine dei lavori.

