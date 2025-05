LADSIPOLI - Andrea Fusco porta la città sul podio al campionato italiano di golf. Dopo 54 buche giocate con tecnica e determinazione, si è concluso il torneo nazionale di “Pitch & Putt 2025”. Una competizione, tra le più attese della stagione, che ha visto il ladispolano Andrea Fusco conquistare il secondo posto nella classifica singola e il podio di più alto in quella a squadre. «Con questo doppio risultato, individuale e a squadre, Andrea – è il commento del il consigliere delegato ai rapporti con le Federazioni e Enti sportivi, Stefano Fierli - regala a Ladispoli un motivo di grande orgoglio, distinguendosi per costanza, precisione e spirito di squadra. Siamo felici di congratularci con un nostro concittadino che si sta affermando in uno sport ancora poco conosciuto nel nostro territorio. La presenza di un campione come Fusco rappresenta una risorsa preziosa e potrebbe facilitare l’avvio di un progetto locale legato alla promozione del golf, anche in collaborazione con la Federazione Italiana».

