CIVITA CASTELLANA – Un gruppo di circa 100 giovani della nostra diocesi di Civita Castellana, sono pronti a mettersi in viaggio verso Lisbona, in occasione della Gmg 2023. Q«uesti giovani hanno deciso di intraprendere questo pellegrinaggio per vivere un’esperienza di fede e di Chiesa significativa», fa sapere la diocesi di Civita Castellana.

«L’esperienza del cammino e del pellegrinaggio ci permette di entrare a contatto con la nostra interiorità in modo speciale, perché la precarietà del viaggio e la fatica del cammino ci consentono di andare al cuore di ciò che conta davvero. Il viaggio in nave, sia all’andata che al ritorno, ci darà la possibilità di vivere intensamente i momenti di catechesi con i vescovi del Lazio e il sacramento della riconciliazione con i giovani sacerdoti che accompagnano i ragazzi.

Il primo agosto, nel primo pomeriggio, avremo un incontro con il nostro vescovo Marco Salvi per un momento di preghiera e per ricevere la sua benedizione prima della partenza. SaraØ l’occasione per affidare a Dio, attraverso il nostro pastore, questo pellegrinaggio, che ci auguriamo tocchi il cuore di tutti coloro che vi parteciperanno.

Nel tardo pomeriggio ci raggiungerà il bus, che ci accompagnerà a Civitavecchia e si imbarcheraØ con noi.

Arriveremo il due agosto a Barcellona e faremo tappa a Fatima, dove ci fermeremo un paio di giorni. Il quattro agosto arriveremo a Lisbona per la Via Crucis con il Papa. Il giorno seguente, il cinque agosto, vivremo la veglia di preghiera con il Santo Padre; saraØ un momento di particolare grazia e intensità, a cui vogliamo prepararci con cura e attenzione». «La Gmg - aggiungono dala diocesi - si celebrerà il sei agosto con la Messa di chiusura insieme al nostro Papa Francesco. Il sette agosto ci metteremo in viaggio per Madrid e approfitteremo di questa tappa per una visita della città. L’otto agosto avverrà il trasferimento a Barcellona per imbarcarci e tornare a casa il nove agosto. Il tema guida della Gmg 2023 prende spunto dal passo biblico di Lc 1,39: “Maria si alzò e andò in fretta”. In questo anno pastorale appena passato, abbiamo avuto modo di affrontare una serie di catechesi che ci hanno aiutato ad entrare bene nella tematica. Lo abbiamo fatto con il giro della croce dei giovani che ha visitato tutte le vicarie della nostra diocesi. Ci aspettiamo di poter vivere un’intensa esperienza di crescita, certi che il Signore non fa mancare la sua luce e il suo nutrimento, specialmente durante momenti del genere, in cui, e ne abbiamo fatto esperienza, Cristo stesso ci raggiunge con la sua benevolenza e amicizia. Ci auguriamo che tutti i giovani possano incontrare Cristo e fare esperienza della forza della sua risurrezione nella vita di tutti i giorni. Per coloro che desiderano comunque fare un’esperienza significativa, ma che non potranno prendere parte alla Gmg, proponiamo un campo di servizio a Perugia, dal 23 al 26 agosto, in accordo con la Caritas diocesana e con la Caritas di Perugia. Siamo certi - conclude la nota della diocesi - che mettersi al servizio dei più bisognosi ci permette di riscoprire la nostra vocazione all’amore. Chiediamo a tutte le parrocchie e a tutti i monasteri di accompagnarci con la preghiera in questo pellegrinaggio e nelle prossime esperienze diocesane».

©RIPRODUZIONE RISERVATA