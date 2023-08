Una torre di tubi già da qualche settimana svetta sopra i tetti e la cinta muraria nella zona di Porta Romana.

Una variazione allo skyline cittadino che per i viterbesi si traduce nel primo reale tassello di quel percorso che, attraverso passaggi consolidati da una tradizione ultradecennale, porta all'atteso montaggio della grande protagonista del 3 settembre: la Macchina di Santa Rosa.

L'assemblaggio dei vari pezzi sarà quest'anno ancora più emozionante perché per la settima, e ultima volta, mani esperte tornano a dare forma a Gloria.

Per l'opera, ideata da Raffaele Ascenzi, che per due anni non ha potuto transitare per le vie del centro causa pandemia, è giunto il momento dell'ultima uscita.

Dal 4 settembre dovrà cedere il passo alla nuova struttura, che debutterà nel 2024, di cui saranno resi noti nome e autore proprio il giorno successivo al Trasporto, durante una riunione pubblica della commissione esaminatrice.

Ma il presente è ancora pienamente appannaggio di Gloria.

E lo sarà ancor di più mercoledì 23 agosto, giorno in cui i camion con le varie parti del 'campanile che cammina' muoveranno dai capannoni della ditta Fiorillo attraversando la città alla volta di piazza San Sisto e del ponteggio in cui verranno assemblate. Lì, pezzo dopo pezzo, sarà effettuato il montaggio e Gloria nella sua maestosità - 30 metri di altezza per 50 quintali - tornerà a essere l'emblema della devozione di Viterbo alla sua piccola, grande Santa.

Se a Porta Romana saranno le emozioni, e naturalmente tanta maestria tecnica, a farla da padrona si prospettano però dei disagi, superabili, per la viabilità.

Per evitarli, o comunque limitarli, gli automobilisti viterbesi dovranno prestare attenzione ai divieti di sosta e di circolazione.

In particolare dalle 6,30 alle ore 18 o comunque fino a cessata necessità è vietata la sosta in via Ascenzi, piazza Fontana Grande, via Garibaldi e piazza San Sisto per consentire il passaggio dei camion che trasportano i vari componenti della Macchina.

Dalle ore 7 alle 23 sarà poi interdetta la circolazione da Porta Romana verso via Garibaldi e via della Bontà.

Inoltre, dalle ore 8, la polizia locale potrà intervenire sulla viabilità per agevolare il transito dei camion addetti al trasporto delle parti da assemblare di Gloria.

Il 23 agosto, durante le fasi di montaggio che vedranno la presenza dell'ideatore Ascenzi e del costruttore Vincenzo Fiorillo, sarà anche occasione per saperne di più su eventuali migliorie apportate a Gloria per il suo addio.

E la ditta Fiorillo si occuperà anche di posizionare gli stendardi con le effigi delle ultime otto Macchine di Santa Rosa sulle mura di piazzale Gramsci.

Da Porta Fiorentina a Porta Romana in una sorta di simbolico abbraccio alla città e ai suoi abitanti, sotto l'egida di Santa Rosa.

