SANTA MARINELLA - “Decoriamo insieme l’albero di Natale”, è il progetto che il Comune ha ideato in vista delle festività natalizie, rivolto agli alunni delle scuole primarie. L’appuntamento con le scolaresche è previsto per questa mattina alle 11 nel cortile della scuola di via Cicerone, dove giungeranno anche gli allievi della scuola Santa Teresa del Bambino Gesù. Una idea nata dall’assessore al verde e arredo pubblico Elisa Mei, in accordo con il sindaco Pietro Tidei e la giunta comunale che, come spiega l’assessore, “ha l’obiettivo di valorizzare gli spazi comuni, attraverso il coinvolgimento dei giovani nella creazione delle decorazioni destinate alla propria città”.

“Un progetto di educazione ambientale e rispetto dei beni comuni, in linea con gli intenti dell’amministrazione – continua Elisa Mei- è bene precisare che una volta finite le feste natalizie, gli alberi saranno piantumati in alcune aree già individuate a Santa Marinella e in una delle due piazze di Santa Severa”. Nello specifico si tratta di quattro piante di Cedrus alte circa tre metri, conifere adatte al nostro clima, una pianta di agrifoglio e due classici abeti alti quasi due metri. Ad aiutare i bambini nell’apporre le decorazioni create da loro stessi, saranno i ragazzi del servizio civile.

“Una iniziativa - dichiara il sindaco Tidei - che vuole guidare i bambini e le bambine allo sviluppo della loro creatività, ma anche al senso di responsabilità, sottolineando l’importanza della cura dell’ambiente, del rispetto e della valorizzazione del bene comune. Ringrazio, a nome dell’amministrazione comunale, le insegnanti che hanno offerto la propria disponibilità e i bambini che hanno dedicato il loro tempo a questo progetto. Sono sicuro che le decorazioni create dagli alunni saranno bellissime e tutta la città avrà modo di poterle apprezzare durante le festività natalizie”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA