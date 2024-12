Giovedì mattina un gruppo di ragazzi del liceo J.J. Rousseau, accompagnati da Giovanni Arena e dal professor Carrus hanno donato il sangue.

Ringraziamo l’Avis nella persona del presidente Luigi Mechelli, per aver messo a disposizione i pulmini per il tragitto dalla scuola all’ospedale di Belcolle. Quella di ieri è stata una delle tante iniziative programmate nel campo del volontariato che il liceo J.J. Rousseau intende portare avanti, per sensibilizzare gli studenti ad una maggiore attenzione verso il prossimo.