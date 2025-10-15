TARQUINIA - Ambiente, sociale e divario di genera. Gli studenti di Tarquinia si rivelano eccellenze. Gli alunni delle classi 2DSA e 3DSA del liceo scientifico Galileo Galiei di Tarquinia sono risultati infatti tra i 10 finalisti del Green Contest Skillbill, un progetto di “Coordination and Support action” finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon Europe.

«Obiettivo del concorso - spiega la professoressa Letizia Ciambella, referente del progetto dell'Istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia - era quello sensibilizzare gli studenti e favorire il dibattito proprio su temi di grande rilevanza ambientale, sociale e di divario di genere nelle materie Stem e nella green economy».

La premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione si sono svolte presso la sede del Lido, alla presenza di Alessandro Rosati, ingegnere della divisione R&D di AzzeroCO2, azienda per i servizi energetici che ha coordinato l’intero progetto, della dirigente scolastica Laura Piroli, della professoressa Letizia Ciambella e della vicepreside Stefania Sabbatini.

I lavori dei finalisti sono stati presentati dal dottor Rosati il 26 giugno 2025 alla conferenza #SustainableFutures tenutasi a Bruxelles, focalizzata sulle energie rinnovabili: un’occasione preziosa per fare il punto sul percorso compiuto, raccogliere nuovi spunti e continuare a costruire un futuro più sostenibile.

In particolare, un gruppo della classe 3DSA (Alessandro, Edward, Federico, Riccardo) ha vinto la categoria Over 14, con il lavoro intitolato "The Power of Wind, The Light Of The Community", costruendo il modellino di una città sostenibile da un punto di vista energetico - ambientale.

«Questa vittoria rappresenta un importante riconoscimento per il loro impegno, creatività e dedizione nel promuovere pratiche sostenibili», commenta la professoressa Ciambella.

Una menzione speciale per il lavoro "We have a Dream", proposto da quattro alunne della 3DSA: Chiara, Greta, Eva, Helena che hanno voluto porre l’attenzione sulla diversità di genere nel mondo del lavoro, in modo originale ed efficace.

«Desidero esprimere il nostro sincero ringraziamento a tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso, - conclude la dirigente scolastica - dimostrando entusiasmo e sensibilità verso le tematiche ambientali e le disparità di genere, per aver contribuito con impegno e passione a questa iniziativa. Un altro forte ringraziamento desidero farlo all'ingegner Alessandro Rosati per avermi contattata e per avermi presentato questo progetto e alla professoressa Letizia Ciambella, sempre pronta a raccogliere ogni proposta e a raccogliere, di conseguenza, gli ottimi frutti di un lavoro di informazione, formazione e originale rielaborazione».

