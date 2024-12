TARQUINIA - Gli studenti dell’Istituto Vincenzo Cardarelli sono stati ospiti al Centro Europa Experience David Sassoli di Roma.

«”L’ Europa è il sogno di una comunità unita, forte nelle differenze e solidale nei suoi valori”.

Con queste parole di David Sassoli, i nostri studenti hanno intrapreso un viaggio speciale all’interno dell’Europa Experience – David Sassoli, uno spazio multimediale dedicato a raccontare le istituzioni europee e il loro impatto - spiega la dirigente scolastica Laura Piroli -. In occasione del secondo anniversario dall’apertura, i nostri alunni hanno partecipato all’Open Day per Scuole e Università, organizzato dall’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia insieme alla Rappresentanza della Commissione Europea e all’Agenzia Italiana per la Gioventù, per conoscere l’Europa in modo interattivo».

«La giornata ha offerto un’esperienza unica: – commenta la dirigente – un simulatore del Parlamento Europeo, dove i ragazzi, divisi in gruppi politici, hanno negoziato, discusso e votato regolamenti e direttive proprio come veri europarlamentari. Questa esperienza immersiva ha fatto vivere da vicino il funzionamento dell’Unione Europea, in uno spazio dedicato a un uomo che ci ha ricordato quanto “la nostra libertà è figlia della giustizia che sapremo conquistare e della solidarietà che sapremo sviluppare».

«Un ringraziamento speciale al Centro Europa Experience, a Valeria Fiore, alla parlamentare europea Antonella Sberna, alla nostra Dsga Monia Meraviglia, alle professoresse Paola Moretti, Cinzia Rossi, Stefania Sabbatini, Amalia Di Biagio e a tutto lo staff – conclude la Piroli – perché hanno reso possibile questa importante tappa di crescita e consapevolezza per i nostri studenti. Ed è a voi cari studenti che penso e che pensiamo, sempre. Fate tesoro di ogni attività, di ogni spunto di riflessione, di ogni respiro di informazione, di ogni colorata e incisiva conoscenza. Desiderate la pace, sempre in ogni luogo».

