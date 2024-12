SANTA MARINELLA - “In qualità di delegata e come cittadina di Santa Severa, non posso che essere soddisfatta, ed esprimo, a nome dei residenti, un plauso per gli importanti interventi di pulizia e decoro urbano, che auspico essere continuativi”. A dirlo è la delegata alle problematiche di Santa Severa, Sonia Cervellin, portavoce di molti residenti della frazione. “La programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria messi in atto dall’amministrazione comunale a Santa Severa – continua la Cervellin - stanno finalmente dando i loro frutti. Un impegno tangibile e concreto così tanto atteso e auspicato dai residenti. Nei giorni scorsi, infatti sono stati avviati gli interventi di potatura dei platani di molte strade di Santa Severa, tra le quali Via Vittorio Veneto e Via Cneo Domizio, la potatura delle palme sul lungomare Pyrgi e la sistemazione e cura del verde pubblico in generale. È stato abbattuto un pino secco in pericolo di caduta davanti la Caserma dei Carabinieri e un altro accanto alla ferramenta di Via Olimpo. Inoltre si è provveduto allo sfalcio delle erbe incolte bordo strada sulla via Aurelia e in zona 167. Si è anche riverniciata la segnaletica orizzontale e aggiornato una parte della segnaletica verticale di via Conti di Galeria, via Piave, via Veneto, si è poi fatto chiudere uno scavo Acea rimasto aperto su via Lucina da oltre due anni”. “La prossima settimana– afferma il sindaco Pietro Tidei - saranno avviati anche i lavori di asfaltatura di Via dei Normanni, Piazzale Garda, un tratto di Via Giunone Lucina ed il piazzale antistante la farmacia centrale. Negli interventi programmati, è prevista a giorni, anche la sostituzione di tutti i punti luminosi che insistono a Santa Severa”. “Abbiamo voluto iniziare sfalci e potature da Santa Severa – conclude l’assessore al verde pubblico Elisa Mei - per dare un segnale amministrativo e politico a chi puntualmente ci accusa di trascurare la nostra bellissima frazione balneare”.

