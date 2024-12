TARQUINIA - Nuovo appuntamento al Cinema Etrusco Arthouse di Tarquinia con un altro evento da non perdere.

Venerdì 8 novembre, alle 21,15, gli attori Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano presentano “Il tempo che ci vuole”, il nuovo film di Francesca Comencini.

Un padre entra nel laboratorio di ceramica della figlia e la maestra gli consegna la statuetta di un cane.

"L'ha fatto tutto la bambina?", chiede il padre, sorpreso dalla qualità del manufatto. Quel padre è il regista Luigi Comencini, e in quel suo dubbio è contenuta l'insicurezza con cui sua figlia Francesca farà i conti per tutta la vita, nel confronto con un genitore gigantesco per talento, fama e personalità. Un genitore che per lei ha avuto tempo, ascolto e attenzione, come l'ha sempre avuto (anche nel suo cinema) per tutti i bambini, ma nel cui cono d'ombra Francesca si è mossa a disagio, sempre preoccupata di "essere in campo" al momento sbagliato, contemporaneamente visibile e invisibile ai propri occhi e a quelli di quel padre ingombrante e venerato. Ci vorrà tanto tempo, e il passaggio (in ombra, appunto) attraverso alcuni anni difficili, perché padre e figlia trovino un rapporto meno sbilanciato e conflittuale, e perché Francesca diventi a tutti gli effetti "collega" di un artista che ha lasciato il segno nel cinema italiano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA