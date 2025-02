CIVITAVECCHIA – Il taglio degli alberi in zona mercato non va giù agli ambientalisti, che nelle scorse ore hanno organizzato una vera e propria protesta, con tanto di slogane cartelloni posizionati sul posto per testimoniare la loro contrarietà a una decisione che gli ambientalisti ritengono inaccettabile. Per il momento l’idea di attaccare degli striscioni di protesta agli alberi è servita ad accendere i riflettori sulla vicenda, ma non è escluso che in questi giorni gli attivisti decidano di far sentire la loro voce in una maniera sicuramente più energica. Quella relativa al taglio degli alberi in zona mercato è una storia destinata a far discutere.