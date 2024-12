Oltre trecento persone hanno partecipato venerdì sera a Caprarola alla fiaccolata per Renzo Cristofori, l’uomo di 68 anni, ucciso in strada il mese scorso per un no all’ennesima richiesta di soldi e di una sigaretta da parte di Ian Patrick Sardo. Il 31enne è in carcere accusato del delitto.

La fiaccolata è partita da piazza Romeo Romei e ha attraversato le vie del paese. Una manifestazione per chiedere giustizia per Renzo Cristofori, come era scritto sullo striscione che ha aperto il corteo.

Presenti anche il sindaco, il vice sindaco e tutta l’amministrazione comunale.

Come è noto, Ian Patrick Sardo avrebbe dovuto essere in una Rems. Tuttavia la cronica carenza di posti nelle Rems lo aveva costretto a una lunga lista d’attesa, lasciandolo vivere a Caprarola seppur soggetto a misure di sicurezza come il divieto di uscire la sera e frequentare pregiudicati. Invece abitava in via Mazzini, in una casa in affitto a pochi passi da quella di Renzo Cristofori.