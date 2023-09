«La notizia del terremoto in Marocco, con un numero ancora imprecisato di morti, ci sconvolge: quello col popolo marocchino è un legame antico, suggellato nel 2017 dalla creazione di un Gruppo interparlamentare di Amicizia Italia-Marocco, con la presenza di un centinaio di deputati e senatori del nostro Paese». E’ quanto dichiara Giulio Marini, commissario di Forza Italia a Viterbo. «Come sempre, la Tuscia, con le sue istituzioni e con le varie associazioni di volontariato, farà la sua parte per aiutare il Marocco in questo drammatico frangente. E Forza Italia, da subito, metterà a disposizione i suoi uomini e le sue strutture, per coordinare gli aiuti», conclude Marini.

