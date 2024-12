ALLUMIERE - La giurata del corteo storico, Ombretta Del Monte, artista eclettica, ha espresso parole di elogio per il Corteo storico di Allumiere e per l'accoglienza riservata dal sindaco Luigi Landi e la sua amministrazione. "Al 58 Palio delle Contrade di Allumiere ho condiviso il compito di giudicare i vari gruppo con le mie compagne di giuria, l'antropologa Bianka Myftari e la costumista storica Vittoria Valzania - spiega Ombretta Del Monte - è stato un compito di grande responsabilità per giudicare i cortei storici, i quali vanno premiati a prescindere, per tutto il lavoro di ricerca e d'impegno per ricostruire storicamente i personaggi e gli elementi protagonisti della scoperta delle cave di alunite. L'entusiasmo e il senso di appartenenza che trapela è fortissimo e trasmette una fotografia di una comunità legata profondamente alle tradizioni e al loro perpetrarsi. La Contrada vincitrice è risultata la Storica Contrada La Bianca. Congratulazioni a tutti i volontari, alla Proloco con le fantastiche Maria Pinardi e Monica Pinardi e, naturalmente, al sindaco Luigi Landi". ©RIPRODUZIONE RISERVATA