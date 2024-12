Giù per le scale con tutta l’auto.

Un episodio che sembra uscito da un fumetto ma che, invece, è accaduto davvero.

Il fatto si è verificato ieri l’altro a Tuscania e, a quanto pare, non è la prima volta che succede.

«In cima alle scale di via Isonzo c’è piazza Vittorio Veneto ed il navigatore per andare sotto, in via IV novembre, indica proprio di girare nel punto dove iniziano i gradini». A dirlo sono i residenti sui social, perché la foto che vedete qui a fianco sta facendo letteralmente il giro del web.

L’ultima volta era successo nel mese di febbraio dello scorso anno, ma, puntualmente, a scadenze più o meno regolari, c’è qualche malcapitato che resta incastrato. Sono in molti ora, dopo aver visto le foto, a chiedere maggiore sicurezza, magari con l’installazione di sbarre o fioriere che impediscano l’accesso in auto.

L’auspicio è che l’appello venga al più presto raccolto dall’amministrazione, prima che accadano episodi dalle conseguenze più gravi. Il fatto riporta alla memoria quanto avvenuto nel mese di dicembre dello scorso anno, quando un tir, guidato da un uomo originario della Bulgaria, seguendo le indicazioni del navigatore, aveva imboccato via Roma distruggendo un arco, dei balconi e un’auto parcheggiata lungo la strada.

