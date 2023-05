Giro di vite da parte degli uomini facenti capo al comando provinciale dei carabinieri di Viterbo contro l’abuso di sostanza alcoliche e stupefacenti.

Nelle ultime settimane, in particolare, sono stati due gli inciddenti stradali, probabilmente causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica.

«Il 18 maggio scorso - riferiscono i militari dell’Arma in una nota - i carabinieri dell’Aliquota radiomobile hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria di Viterbo per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica un 26enne del posto».

Il giovane, in particolare, il 10 maggio scorso, era rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti, avvenuto nel centro abitato di Montefiascone, mentre era alla guida di un’autovettura.

«Sottoposto ad accertamenti tecnici sullo stato di ebbrezza alcolica - spiegano i carabinieri - è stato riscontrato con un tasso alcolemico pari a 2.30 g/l». La patente di guida gli è stata ritirata.