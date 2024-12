I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Civita Castellana hanno denunciato a piede libero un 35enne del posto trovato in possesso di una roncola.

Nella notte tra sabato e domenica, durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un veicolo che procedeva con andamento sospetto in una zona periferica del centro civitonico.

Hanno fermato l’autovettura e controllato il conducente e il veicolo, rinvenendo all’interno del bagagliaio una roncola con manico in legno, avente una lama lunga 28 centimetri.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non ha saputo fornire una giustificazione plausibile per il possesso dell’arma, alimentando così ulteriori sospetti vista la potenziale pericolosità della roncola che, pertanto, è stata sequestrata. Conseguentemente, il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.