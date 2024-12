Controlli dei carabinieri in questi giorni di festa per contrastare la guida in stato di ebbrezza e l’utilizzo di stupefacenti.

A Canino è scattato il ritiro della patente di guida con sequestro dell’autovettura per un trentenne straniero, sorpreso alla guida con un grammo di hashish. A Tuscania denunciato un 26enne straniero per possesso di armi ed oggetti atti ad offendere, in quanto nascondeva all’interno della propria autovettura un mini arsenale di armi bianche: un pugnale con una lama superiore ai 10 centimetri, una mazza da baseball ed una stecca da biliardo con una punta in metallo “tipo lancia”. Il giovane è stato sorpreso anche con 3 grammi di hashish e segnalato alla prefettura di Viterbo per detenzione per uso personale di stupefacenti.

Ai controlli hanno preso parte i carabinieri cinofili di Santa Maria di Galeria con un cane antidroga, le Stazioni carabinieri di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania e Canino.