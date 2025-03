Si svolgeranno giovedì alle 15 presso il Santuario della Madonna del Ruscello i funerali di Massimiliano Morelli, giornalista, scrittore, conduttore tv, prematuramente scomparso la scorsa settimana. Morelli si è spento all’età di 61 anni nella sua abitazione di Vallerano. A trovarlo senza vita il figlio dopo che per un paio di giorni non rispondeva al telefono. La sua vita era stata segnata da un grande dolore: la morte nel 2018 del figlio primogenito, Emiliano, stroncato da un infarto a soli 23 anni. Persona dalla grande umanità, umile e generoso, ha lasciato un vuoto in tanti amici e colleghi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.