TARQUINIA - Giovani tarquiniesi insieme per raccogliere i rifiuti trasportati dal mare sull’arenile della riserva delle Saline. Si chiama “RipuliAmo la spiaggia” l’iniziativa che si terrà sabato 28 dalle 10, lungo il tratto su cui si affaccia uno dei gioielli naturalistici della città etrusca.

“Vogliamo fare qualcosa di concreto per Tarquinia e il suo litorale – afferma Mattia Argentini, tra i promotori del clean up – e, allo stesso tempo, sensibilizzare le persone sull’importanza del rispetto del mare, una delle sue risorse ambientali più preziose”.

Il punto di ritrovo sarà all’ingresso della strada che porta al borgo del Saline.

“Ci auguriamo una grande partecipazione – conclude Mattia Argentini -, in questa azione di pulizia della spiaggia. A chi verrà chiediamo solo di portarsi guanti, sacchetti e tanta buona volontà. Abbiamo intenzione di ripetere questa manifestazione in altre parti di Tarquinia, come le aree verdi del quartiere Peep e i parchi attorno al centro storico”.

