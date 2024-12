A CAPRAROLA, per iniziativa del gruppo dei giovani della parrocchia San Michele Arcangelo, si sta organizzando e si svolgerà una marcia della pace in programma per il 27 gennaio 2024 alle ore 10 da piazza Martiri della Libertà (San Marco).

La marcia è un evento inclusivo che mira ad unire cittadini piccoli e grandi per riflettere sul tema della pace nel mondo con un messaggio di speranza e di azione.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare, in particolare i ragazzi e giovani, superando differenze culturali e partitiche per contribuire a un mondo pacifico. L’evento rappresenta un appello a tutti per riflettere sul tema della pace. Appuntamento a piazza Martiri della Libertà Caprarola alle ore 10.

La marcia si concluderà con un momento finale sui gradini del Palazzo Farnese di Caprarola. «Per un futuro migliore!», dicono a gran voce gli organizzatori.

