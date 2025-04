TOLFA - Tolfa ancora una volta teatro delle finali della XVI edizione delle "Olimpiadi della Cultura e del Talento".

Fino al 27 aprile 2025 il suggestivo borgo di Tolfa ospiterà ancora una volta le Olimpiadi della Cultura e del Talento, un evento che celebra la creatività, la passione e l’impegno degli studenti provenienti da tutta Italia. Quattro giorni di competizioni, emozioni e scoperte, dove la cultura e il talento si incontrano per dare vita a un'esperienza unica. Le finali si terranno al Teatro Claudio di Tolfa, con una serie di prove che metteranno alla prova le capacità artistiche, linguistiche e creative dei partecipanti. Le squadre, composte da sei studenti, si sfideranno in diverse discipline: "Parlateci di…", "Staffetta della Cultura", "Prova Talento", "CortOlimpiadi", "Prova Fotografica", "Battle: Miglior Talento".

Ogni prova sarà valutata da una commissione esperta, che terrà conto di criteri quali originalità, creatività, tecnica e collaborazione di squadra. Inoltre, le squadre avranno l'opportunità di esibirsi in performance artistiche che spaziano dalla danza alla musica, dalla recitazione alla fotografia, dimostrando così la ricchezza e la varietà dei talenti presenti. I premi in palio sono prestigiosi e pensati per valorizzare ulteriormente l'impegno e la dedizione degli studenti. Il primo premio è un viaggio di una settimana sull’isola di Gozo a Malta, con volo a/r e pernottamento di 7 notti, o in alternativa, una Smartbox per ogni componente della squadra; per il secondo premio 6 gift card del valore di 100euro ciascuna da spendere su VolaGratis.com; il terzo premio prevede invece 6 gift card del valore di 50euro ciascuna da spendere su VolaGratis.com. Oltre ai premi principali, saranno conferiti riconoscimenti speciali nelle seguenti categorie: "Miglior prova di Parlateci di…”, "Miglior CortOlimpiadi”, Premio della Critica nella Prova Talento, Miglior performance artistica di squadra nella Prova Talento”; premio per i vincitori della “Staffetta della Cultura”; Miglior prova fotografica. Sei studenti delle classi terze e quarte selezionati dalla Scuola Superiore Sant'Anna parteciperanno alla scuola estiva da loro organizzata. I Campionati della Cultura e del Talento rappresentano un'opportunità imperdibile per gli studenti di mettersi alla prova, confrontarsi con i propri coetanei e crescere attraverso l'esperienza. Un'occasione per celebrare la cultura, il talento e la passione che animano le giovani generazioni.

Presso il giardino della Villa Comunale ieri pomeriggio c'è stata l'accoglienza e la registrazione obbligatoria delle squadre. A seguire è avvenuto il sorteggio delle "Prove Talento", della prova "Parlateci di..." e della "Staffetta della Cultura". Dal Giardino della Villa Comunale fino al teatro Claudio si è snodata la parata delle squadre, accompagnata dalla banda comunale.

A seguire, presso il Teatro Claudio si è svolta la cerimonia di apertura con il aluto delle autorità e degli organizzatori. Sempre presso il teatro Claudio si sono susseguite le audizioni per le "Battle di Canto e Recitazione", mentre nello spazio esterno del Claudio è stata inaugurata l'Area Docenti con aperitivo. In serata sono stati proiettati al Claudio i primi 8 cortometraggi. Stamattina la giornata prenderà il via alle 8:30 in piazza Vittorio Veneto con il riscaldamento muscolare.

Dalle 9 alle 13.30 in piazza V. Veneto si è svolta la "Staffetta della Cultura" (In caso di condizioni meteo avverse la prova sarà rimandata o annullata). Durante l’evento si svolgerà una manifestazione per le celebrazioni del 25 aprile. Alle 13 nei pressi di piazza Vittorio Veneto è in programma il brindisi per i docenti offerto dalla Pro Loco di Tolfa. Dalle 14:15 alle 17:45 presso il teatro Claudio si svolgerá il briefing per la "Prova Talento" riservato alla prima metà delle squadre sorteggiate, mentre dalle ore 15:30 alle 18.30 si terranno attività facoltative, quali la Caccia al Tesoro di Tolfa, o in piazza Vittorio Veneto si disputeranno le "Volleympiadi": sfida gli altri finalisti sotto il cielo di Tolfa nel campo da pallavolo all’aperto (Attività soggetta a condizioni meteo). Alle ore 16:30 presso il palco esterno del teatro Claudio "Accendi il pomeriggio di Tolfa": libera la tua energia con jam session e balli di gruppo (Attività soggetta a condizioni meteo).

Alle ore 17 prenderà il via un'altra attività facoltativa, ossia la visita guidata "Tolfa: un viaggio tra storia e natura" con visita guidata alla Rocca di Tolfa e al sentiero panoramico "Belvedere", accompagnati da una guida turistica. (Attività soggetta a condizioni meteo). Dalle ore 17:45 alle 20:00 presso il teatro Claudio si susseguiranno le Battle di Musica. Infine dalle 20.30 alle 23 saranno proiettati 10 cortometraggi.

Domani, 26 aprile dalle 9 alle 13:30 presso il Polo Culturale si terrà la prova "Parlateci di...", mentre in contemporanea presso il teatro Claudio si svolgerá la "Prova di Talento". Dalle 10 alle 13 sono in programma attività facoltative: in piazza Vittorio Veneto si giocheranno le "Volleympiadi" sul campo da pallavolo all’aperto (Attività soggetta a condizioni meteo). Dalle 14:15 alle 17:45 presso il teatro Claudio briefing “Prova Talento” per la seconda metà delle squadre sorteggiate. Dalle ore 15:30 alle 18:30 i saranno attività facoltative: in piazza Vittorio Veneto le "Volleympiadi": sul campo da pallavolo all’aperto (Attività soggetta a condizioni meteo); alle 16:30 attività facoltativa Workshop "Gestione delle periferie" a cura dell’On. Alessandro Battilocchio. Dalle ore 16:30 alle 19:00 presso il Palco esterno del Teatro Claudio Jam Session e Balli di Gruppo (Attività soggetta a condizioni meteo). Alle ore 17:00 attività facoltativa: tour con visita guidata: "Tolfa: un viaggio tra storia e natura" alla Rocca di Tolfa e al sentiero "Belvedere", accompagnati da guida turistica. Dalle ore 17:45 alle 20:00 presso il teatro Claudio audizioni per le Battle di Musica e Danza. Dalle ore 20:30 alle 23:00 presso il Teatro Claudio proiezione di 10 cortometraggi.

