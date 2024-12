Era una promessa del rugby e giocava in serie B nei Lions Alto Lazio, società della Tuscia. Livio Fiorucci, 20 anni, è morto nella notte tra venerdì e sabato a Manziana, sulla Braccianese, insieme all'amico trapper Dario Lauri 21enne. Entrambi abitavano a Manziana. I due stavano viaggiando su una Fiat Punto che, all'altezza di via degli Scopetoni, per causa in corso d'accertamento ha perso il controllo ed è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. Nonostante l'intervento tempestivo di soccorso per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due.

Presenti anche i carabinieri di Anguillara Sabazia che avrebbero accertato che alla guida dell'auto c'era proprio Livio Fiorucci. L'incidente è avvenuto in un tratto in cui il manto stradale è piuttosto dissestato. Cordoglio è stato espresso dal Comune di Manziana . «Ci ​​uniamo nella costernazione per l'accaduto- scrive - insieme alla cittadinanza tutta».