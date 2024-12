Cronaca

Giovane disperso ad Allumiere: ritrovato dai Vigili del fuoco

Paura questa mattina in collina. Allarme lanciato dai genitori. Sul posto anche i sanitari del 118 per le prime cure del caso Grazie alle tecniche Tas, topografia applicata al soccorso, gli uomini della Bonifazi sono riusciti a raggiungere il ragazzo nei pressi del “Cammino del minatore”: era in stato confusionale