Un 14enne è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Gemelli dopo un volo dal secondo piano. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio in un’abitazione di Nepi. Erano passate da poco le 14.30 quando, per cause ancora in corso d’accertamento, il 14enne è precipitato dal secondo piano della casa facendo un volo di diversi metri. Immediatamente è scattato l’allarme.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che viste le sue condizioni, ne hanno disposto il trasferimento al Gemelli in eliambulanza. Il giovane è arrivato in ospedale in codice rosso.

Le sue condizioni sono gravi.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica del fatto. Non si sa se al momento del volo il giovane fosse o meno solo in casa. I soccorsi sono stati comunque tempestivi.