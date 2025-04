PASSOSCURO - Vecchie giostre in disuso, rischio incendi e una casa abbandonata: in via Torralba a Passoscuro, un'area lasciata nel degrado verrà riqualificata. Lo ha deciso il consiglio comunale che nell'ultima seduta ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Massimiliano Catini.

In particolare, l'area, che si trova fra due palazzi, versa da anni in stato di abbandono: le giostre non sono più in funzione e l’abitazione dei relativi proprietari e gestori dell’attività è disabitata. A questo si aggiunge "un rischio concreto di incendi e di pericoli per la salute pubblica, a causa della possibile presenza di materiali pericolosi. Inoltre, gli originari proprietari risultano deceduti - come riportato nella mozione - e, a seguito di verifica catastale, non emergono attuali intestatari dell’area; la mancanza di eredi o il mancato avvio della pratica di successione, ha lasciato l’area in una condizione di degrado, senza possibilità di individuare un soggetto responsabile della sua manutenzione e bonifica".

«Questa mozione serve per intervenire in un'area da anni degradata - aveva detto il consigliere Catini in aula - e anche negli anni passati sono stati fatti interventi e sopralluoghi. Non si riescono ancora a rintracciare gli eredi perché abbiamo saputo da anni che il titolare è deceduto. Abbiamo fatto anche una visura catastale, ma non risultano, perché significa che non hanno aperto la successione. Per questo chiediamo di intervenire per ripristinare il decoro urbano.

C'è anche un problema di igiene pubblica e incolumità pubblica perché insistono vecchie giostre, ci sono materiali che sono stati riconosciuti pericolosi, è l'are si trova in mezzo a due palazzi. Chiediamo che gli uffici si adoperino per trovare la soluzione e la successiva acquisizione dell'area».

L'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza risulta, quindi urgente, per la tutela della sicurezza e la salute dei cittadini. Con l'approvazione della mozione il Sindaco e la Giunta sono impegnati ad "attivarsi con urgenza per la bonifica dell’area, valutando le procedure amministrative più idonee per procedere con l’intervento; a verificare la possibilità di acquisire l’area al patrimonio comunale, qualora non vi siano eredi o intestatari individuabili, al fine di garantirne il recupero e una destinazione d’uso compatibile con l’interesse pubblico con una tempestiva azione di tutela della cittadinanza e del decoro urbano".