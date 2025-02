“Oggi è un giorno importante per la memoria collettiva della Nazione: l’Italia celebra il Giorno del Ricordo e rende il doveroso tributo ai martiri delle foibe e agli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, costretti ad abbandonare le loro case e le loro terre per il solo fatto di essere italiani. Un capitolo buio e doloroso della nostra storia cui, per tanti, troppi e lunghissimi anni, è stata inflitta un’imperdonabile damnatio memoriae”. Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, a margine della cerimonia che si è svolta questa mattina in piazza Martiri della Foibe Istriane.

“La legge 92 del 30 marzo 94 – spiega Rotelli – ha rappresentato uno spartiacque cruciale, che ha infranto un’ingiustificata congiura del silenzio, consentendo di scrivere una terribile pagina di storia caduta nell’oblio dell’indifferenza per interi decenni e restituendo dignità ai nostri connazionali e al nostro tricolore.

E’ nostro dovere non dimenticare il dolore che hanno patito e onorare la loro memoria per trasmettere alle giovani generazioni l’amore per l’Italia”, conclude Rotelli, ringraziando Silvano Olmi e Maurizio Federici, rispettivamente presidente nazionale e referente provinciale del comitato 10 Febbraio, per l’organizzazione della manifestazione.