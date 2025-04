CIVITAVECHCIA – Colpo d’occhio questa mattina a corso Centocelle dove sono comparse decine di palloncini blu, ai tavoli del bar e sui paletti che delimitano il marciapiede: appesi messaggi e frasi, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata il 2 aprile in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide che le persone autistiche e le loro famiglie affrontano ogni giorno. Per l’occasione, questa sera il Teatro Comunale Traiano si illuminerà di azzurro, colore simbolo della giornata, per testimoniare l’impegno della città nel promuovere una maggiore comprensione e inclusione.