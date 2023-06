FABRICA DI ROMA – Dopo quella tenutasi a Faleri e Parco Falisco lo scorso mese di marzo, domenica scorsa, a Fabrica di Roma si è svolta la quarta giornata ecologica.

Questa volta, i volontari che hanno risposto all’iniziativa rinunciando al ghiotto ponte festaiolo, si sono rimboccati le maniche concentrandosi in alcune zone periferiche del paese, senza tralasciare il centro storico. Ne è scaturita una giornata ricca di significati, fatta di impegno finalizzato a testimoniare, non solo con le parole, ma soprattutto con le azioni concrete, l’importanza di collaborare insieme per tutelare e migliorare il decoro dei luoghi in cui quotidianamente si vive. Alla fine della mattinata, sono stati raccolti quintali di rifiuti di ogni genere che, convogliati in un punto di raccolta, saranno successivamente conferiti in discarica. In questa giornata ecologica, non si è risparmiato neanche il sindaco Claudio Ricci che uscendo fuori da ogni schema convenzionale, si è munito di un decespugliatore e si è messo a sfalciare erba (che di questo periodo non manca), in alcuni punti della via centrale del paese, suscitando curiosità e apprezzamento, da parte dei cittadini che transitavano nella zona. «Se serve mettersi a disposizione per contribuire a migliorare il decoro del paese, mi sembra normale che il primo a dare l’esempio debba essere chi, nel suo ruolo, rappresenta l’intera comunità». Questo il breve commento del sindaco, che con soddisfazione ha rivolto poi i più sentiti ringraziamenti a tutti i volontari e le associazioni che hanno partecipato a questo importante appuntamento, con convinzione ed encomiabile spirito civico.