I volontari di Admo Viterbo – Fondazione Admo Lazio Ets danno appuntamento mercoledì 30 agosto al centro trasfusionale dell’ospedale Belcolle, per una giornata di tipizzazioni dedicata a Santa Rosa. L’accoglienza dei tipizzati sarà dalle 8,30 alle 12.

L’iniziativa ha infatti preso il nome di “Semo tutti de ‘n sentimento… per Admo” e ha l’obiettivo di sensibilizzare e tipizzare i giovani di Viterbo e provincia, con in più la spinta dell’emozione che anima i giorni precedenti il trasporto della Macchina di Santa Rosa.

Tutti i tipizzati, come ringraziamento per la scelta che faranno a favore del dono, riceveranno in omaggio una rosa benedetta offerta dalle suore del Monastero di Santa Rosa, che vogliono così contribuire con il loro buon auspicio di essere chiamati, un giorno, a salvare una Vita. A tal proposito Admo Viterbo ringrazia di cuore Suor Francesca e tutte le suore del Monastero di Santa Rosa per il gentile dono delle rose benedette.

Le rose saranno a disposizione anche di chi non si tipizza e verrà per informarsi: in questo caso è richiesta una offerta e l’intero ricavato sarà devoluto al Monastero di Santa Rosa. Quindi «se avete tra i 18 e i 35 anni, pesate più di 50 kg e godete di buona salute, venite presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Belcolle di Viterbo a scoprire come diventare potenziali donatori di vita. Se non avete queste caratteristiche, venite lo stesso! Vi daremo le informazioni che potrete, a vostra volta, condividere con chi ha i requisiti per essere il match perfetto per qualcuno in attesa di rinascita. Inoltre potrete dare il vostro contributo al Monastero di Santa Rosa grazie all’offerta per le rose benedette», fanno sapere i volontari.

Si ricorda che è gradita la prenotazione su www.donatoriadmo.org/iscrizione oppure tramite messaggio WhatsApp alla segreteria di Admo Viterbo 334.776.5148. Infine «ringraziamo di cuore l’associazione Sbandieratori e Musici Associazione Culturale Pilastro per essere testimonial ufficiale e per tenere letteralmente alta la bandiera di Admo in ogni loro manifestazione. Grazie anche ai componenti che già si sono tipizzati, con l’augurio che siano di esempio a molti altri», concludono i volontari.