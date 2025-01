ALLUMIERE - Allumiere ha celebrato la Giornata della Memoria con una programmazione dedicata agli studenti delle scuole. Anche quest'anno, infatti, l'amministrazione comunale, insieme alla sezione ANPI locale e all'Istituto Comprensivo di Tolfa hanno lavorato insieme per portare nelle scuole l'importante messaggio della necessità della ''Memoria''. Lunedì 27 gennaio, in due momenti distinti, gli studenti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado hanno raggiunto la sala comunale del Centro Anziani per l'iniziativa di commemorazione, durante la quale hanno presentato i lavori svolti nelle classi con l'ausilio dei professori Brunella Franceschini, Tiziana Cimaroli e Francesco Benedetti: letture e musiche associate alla shoah ed è stato proiettato il film "Jona che visse nella balena".

Sono stati presenti la presidente Catia Galimberti e gli altri membri dell'ANPI di Allumiere con una conferenza sul tema: "I deportati di Allumiere".

Nel pomeriggio le classi IV e V della Primaria, accompagnati dalle docenti Rosella Pierini, Patrizia Orchi, Fabiola Felicini e Domitilla Dionori, dopo la lettura di alcuni pensieri, tra cui la poesia della potessa locale Angela Sgamma dedicata alla famiglia Piperno, hanno assistito alla proiezione del film di animazione "La stella di Andra e Tati".

"L'organizzazione della Giornata della Memoria è un dovere istituzionale che assumiamo con impegno nei confronti delle nuove generazioni affinché abbiano l'opportunità di conoscere e comprendere gli eventi della storia che concorrono alla formazione della chiave di lettura dei fatti del mondo, delle sue evoluzioni geopolitiche e socioeconomiche - ha commentato la Vice Sindaca Marta Stampella - questa ricorrenza ci dà l'opportunità di rafforzare i concetti di libertà, eguaglianza e pari dignità di tutti gli uomini del mondo, valori che è nostro dovere trasmettere alle future generazioni affinché possano impiegarli e trasmetterli a loro volta, per un mondo di pace e comprensione". A tutte le manifestazioni è stata presente la vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione Marta Stampella, la quale in prima persona ha promosso l'iniziativa insieme all'Anpi e all'IC di Allumiere. Presente alla manifestazione per i saluti istituzionali, insieme alla vicesindaca Stampella, è stato all'assessore Simone Ceccarelli.